«Я не агент СБУ»: зачинщица драк на российском ТВ о львовском СИЗО

Выдворенная из России украинская журналистка Елена Бойко в эфире радиопередачи «Простыми словами» заверила, что не является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает сайт kp.ru.

В настоящее время Бойко находится в камере львовского СИЗО — она была арестована на два месяца после выдворения из России.

По ее словам, она содержится в помещении при температуре около 10°C. Бойко добавила, что в СИЗО бывает только холодная вода и «только по часам», а еда похожа на ту, что «развозят в виде гуманитарной помощи». При этом, заметила журналистка, она сможет выжить в любых условиях, так как журналисты такие же устойчивые, как и «микробы».