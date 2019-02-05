Галкин уклончиво ответил на вопрос о желании избираться в президенты

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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин ответил на предложение выдвинуться кандидатом в президенты. Такой вопрос ему задал один из подписчиков в комментариях к посту инстаграме.

На фотографии он катается со своим сыном, сообщая, что вечером у него состоится концерт.

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«Это самый неожиданный коммент из этого видео», — пошутил Галкин.

Другим подписчикам тоже понравилась эта идея, и они заметили, что проголосовали бы за пародиста.

Ранее сообщалось, что ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая отреагировала на конфликт Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой.