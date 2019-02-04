Умерла звезда сериала «Остаться в живых»

В воскресенье, 3 февраля, в Лос-Анджелесе в возрасте 92 лет скончалась американская актриса Джули Адамс. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актрисы Митча Дэнтона.

Джули Адамс родилась в Айове 17 октября 1926 года. Впервые она снялась в 23 года в сериале «Время вашего сеанса» на телеканале NBC.

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В 1999 Адамс вручили почетную награду Golden Boot Awards за съемки в вестернах.

Также Адамс снималась в некоторых популярных сериалах, включая «Остаться в живых», «Она написала убийство» и других.