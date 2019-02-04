В квартире дочери Башмета начался унесший четыре жизни пожар, сообщили СМИ

Крупный пожар в доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире дочери российского дирижера Юрия Башмета, сообщает портал kp.ru.

По данным портала, музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения.

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Отмечается, что в доме также могут проживать художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве.