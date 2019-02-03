Умер Анатолий Артемов

Актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

«Третьего февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов — артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке», — говорится в сообщении.

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Театр выражает соболезнования родным и близким артиста.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Анатолий Артемов окончил Щепкинское училище, работал во многих театрах России — в Куйбышеве, Перми, Мурманске, Новгороде, Омске, Воронеже. Приехав в Петербург, стал актером ТЮЗа. Также служил в Академическом драматическом театре имени Пушкина (ныне Александринском), затем в БДТ, с 1986 года — в «Молодом театре». В Молодежном театре на Фонтанке служил с 1989 года.