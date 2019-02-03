«Человек-паук: через вселенные» собрал семь наград Annie Awards

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Мультипликационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» на церемонии вручения 46-й премии Annie Awards получил семь наград — больше, чем кто-либо другой из участников, пишет Deadline.

Как отмечается, главная награда в номинации «лучший анимационный фильм» досталась именно «Человеку-пауку». Также мультфильм получил награды в номинациях «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший дизайн персонажей», «Лучшая анимация персонажей», «Лучший монтаж», «Лучшая редактура».

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Annie Awards — премия, представленная в Лос-Анджелесе Калифорнийским филиалом Международной ассоциации анимационного кино ASIFA в 1972 году.

Ранее сообщалось, что мультфильм про «Человека паука» стал лауреатом «Золотого глобуса».