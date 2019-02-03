Стали известны обладатели кинопремии «Гойя»

Комедия «Чемпионы» (Campeones) испанского режиссера Хавьера Фессера получила главную кинопремию страны «Гойя» в номинации «лучший фильм». Об этом говорится на сайте премии.

Как отмечается, картина Фессера была номинирована сразу на 11 наград. В фильме изображается история тренера по баскетболу, которого решением суда отправили тренировать команду игроков с особенностями развития.

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Лучшим актером стал Антонио де ла Торре за роль в триллере «Королевство» (El Reino), лучшей актрисой — Суси Санчес за «Болезнь в воскресенье» (La enfermedad del domingo). Премию за лучшую режиссуру получил Родриго Сорогойен за «Королевство».

Награда в категории «лучший европейский фильм» досталась «Холодной войне» (Zimna wojna) Павла Павликовского, лучшей ибероамеринской лентой признали черно-белую картину «Рома» Альфонсо Куарона.

Ранее сообщалось, что Альфонсо Куарон получил главный приз Гильдии режиссеров США.