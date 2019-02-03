Крис Прэтт пообещал фанатам третьих «Стражей Галактики»

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Американский актер Крис Прэтт заявил, что фильм «Стражи галактики — 3» обязательно будет снят, несмотря на скандальное увольнение режиссера картины Джеймса Ганна. Об этом пишет Variety.

При этом он отметил, что не может сказать, каким в итоге получится продолжение фильма.

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«Я обещаю, что третий фильм выйдет. Я не знаю точно, каким получится этот фильм, но не сомневаюсь, что все причастные к проекту хотят дать поклонникам именно то, чего те хотят, и осмысленным образом завершить трилогию», ‒ заявил Прэтт.

Джеймс Ганн был уволен из студии из-за неприличных твитов, которые он писал около десяти лет назад. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.

Ранее сообщалось, что уволенный из Marvel Ганн напишет сценарий для сиквела «Отряда самоубийц».