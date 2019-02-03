Назван обладатель главной премии Гильдии режиссеров США

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Мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии режиссеров США (DGA) за черно-белый фильм «Рома». Об этом говорится на официальном сайте премии.

Как отмечается, результаты были объявлены вечером 2 февраля в ходе церемонии вручения 71-й ежегодной премии Гильдии режиссеров США.

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«Альфонсо Куарон получил премию DGA за выдающиеся режиссерские достижения в художественном фильме «Рома», — говорится в сообщении на сайте премии.

На главную премию также претендовали Брэдли Купер с фильмом «Звезда родилась», Питер Фаррелли с кинокартиной «Зеленая книга», режиссер «Черного клановца» Спайк Ли и Адам МакКей с фильмом «Власть».

Ранее сообщалось, что США трижды отказали в визе номинированному на «Оскар» актеру фильма «Рома».