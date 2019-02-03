На доме Децла в Москве предложили установить памятную табличку
Мосгордума заявила о готовности поддержать инициативу об установке памятной таблички на дом рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, передает ТАСС.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уточнил, что такое предложение пока не поступало.
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«Табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушел из жизни. Это давнее правило, в Москве оно не меняется - время своих героев фильтрует. Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение жителей Москвы, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено», - сказал Герасимов.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет после концерта в одном из Ижевских клубов из-за проблем с сердцем.