Сергей Жуков вспомнил последнюю встречу с Децлом

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Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков прокомментировал смерть рэпера Кирилла Толмацкого (Децл), передает «360».

По его словам, смерть рэп-исполнителя стала для него неожиданностью, также он вспомнил об их последней встрече.

«Он неделю назад еще выступал у нас в «Руки вверх баре». Это страшно, тем более в таком юном возрасте», — рассказал Жуков.

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Певец отметил, что они с Децлом не обсуждали темы здоровья, и беды «ничего не предвещало». Также он принес соболезнования родным и фанатам ушедшего из жизни Толмацкого.

Ранее Яна Чурикова назвала Децла символом поколения.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.