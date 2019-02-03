Отец Децла отказался верить сообщениям о причине смерти рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), подчеркнул в эфире радио «Говорит Москва», что причина смерти его сына в настоящий момент неясна.
Отец рэпера заявил, что в настоящее время он направляется в Ижевск, чтобы забрать тело сына.
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«Ничего непонятно», — отметил Александр Толмацкий, говоря о причине смерти музыканта.
Ранее в сети появилась фотография мертвого Децла в курилке.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.