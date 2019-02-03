Рэпер Серега вспомнил Булгакова после смерти Децла
Рэпер Сергей Пархоменко (Серега) отреагировал на смерть Кирилла Толмацкого (Децла) словами героя романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Комментарий у артиста взял RT.
«Страшно то, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд (герой романа «Мастер и Маргарита». — «Газета.Ru»)», — сказал Серега.
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Он добавил, что смерть остается «лучшим пиар-менеджером».
Музыкант также пожелал «доброго пути» Децлу, а отцу рэпера — «укрепиться духом».
Ранее шоумэн и музыкант Стас Барецкий заявлял, что Децлу полагается «памятник в рэпе».
Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления в одном из клубов Ижевска.