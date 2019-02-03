Власти Москвы отреагировали на идею установки памятной таблички на доме Децла
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что власти готовы поддержать установку памятной таблички на московском доме, в котором жил Кирилл Толмацкий (Децл). Об этом сообщает ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что табличка может появится через 10 лет.
Реклама
«Это давнее правило, в Москве оно не меняется — время своих героев фильтрует», — заметил Герасимов.
Она добавил, что если инициатива сохранится, то должно поступить соответствующее предложение и финансирование.
Ранее сообщалось, что в сети появилась фотография мертвого Децла в курилке.