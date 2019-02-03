Власти Москвы отреагировали на идею установки памятной таблички на доме Децла

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что власти готовы поддержать установку памятной таблички на московском доме, в котором жил Кирилл Толмацкий (Децл). Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что табличка может появится через 10 лет.

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«Это давнее правило, в Москве оно не меняется — время своих героев фильтрует», — заметил Герасимов.

Она добавил, что если инициатива сохранится, то должно поступить соответствующее предложение и финансирование.

Ранее сообщалось, что в сети появилась фотография мертвого Децла в курилке.