В сети появилась фотография мертвого Децла в курилке

Неизвестные очевидцы смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) выложили в сеть фотографию с мертвым музыкантом, сообщает РЕН ТВ.

Ранее поступали сведения, что Децл умер после частного концерта в одном из клубов в Ижевске. Сообщалось, что прибывшие на место инцидента работники скорой помощи безуспешно пытались его реанимировать в курилке клуба.

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На опубликованной фотографии видно, что около тела рэпера лежат шприцы и медицинские перчатки.

Ранее концертный директор Децла Павел Беленец заявлял, что рэпера пытались реанимировать уколами адреналина в сердце.