Директор Децла заявил, что он не жаловался на здоровье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/12160651/upload-TASS_29180696-pic905-895x505-45156.jpg">

Концертный директор рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) Павел Беленец заявил, что он не жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает RT.

Он добавил, что никаких подозрений до трагического события не было.

«Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно», — сказал Беленец.

Реклама

Директор добавил, что по словам диджея, сменившего Децла после выступления, исполнитель выглядел здоровым.

«Он нормально выглядел, когда уже был в гримерке, сильно побледнел, и это ЧП произошло», — заключил Беленец.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после смерти Децла.