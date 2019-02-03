Назван режиссер ремейка «Побега из Нью-Йорка»

Актер и сценарист Ли Уоннелл может снять ремейк картины «Побег из Нью-Йорка». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, студия 20th Century FOX предлагает Уоннеллу переписать сценарий и выступить режиссером фильма.

Как отмечается, режиссер и сценарист оригинального «Побега из Нью-Йорка» Джон Карпентер выступит сценаристом ремейка.

Картина «Побег из Нью-Йорка» вышла в 1981 году, сюжет фильма был построен вокруг утопического будущего 1997 года.