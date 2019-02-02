Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на «Первом канале» рассказала об отношениях с супругом Максимом Виторганом.

Ведущий уточнил у Собчак, правда ли, что в их отношениях сейчас имеются проблемы.

В ответ Собчак сказала, что это «очень личное».

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«Что бы не произошло, Максим навсегда останется в моей жизни. Он всегда будет близким мне человеком, отцом нашего сын», — сказала Собчак.

Ранее Собчак рассказала о своих откровенных снимках.