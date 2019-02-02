Актриса Усок знала об ордере на ее задержание в США
Российская актриса Ирина Усок знала об ордере на ее задержание, но все равно полетела в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-консула генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.
«Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные штаты», — пояснил Топольский в эфире телеканала «Россия 24».
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Дипломат отметил, что сейчас с артисткой работают негосударственные адвокаты, и она надеется, что они будут действовать максимально эффективно. В данный момент решается вопрос о том, как Усок увидеться с ребенком, и какие шаги предпринимать дальше.
Ранее сообщалось, что задержанную в США российскую актрису отпустили.