Задержанную в США российскую актрису отпустили

Российская актриса Ирина Усок, задержанная в Соединенных Штатах, была освобождена. Об этом сообщается в твиттере нью-йоркского генконсульства России.

Отмечается, что Усок была освобождена в 15.00 (23.00 мск) до следующего заседания по ее делу. Оно состоится 20 марта.

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Ранее сообщалось, что дочь российской актрисы Усок в США передали предполагаемой тете.

Усок задержали в США за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью. Российскому зрителю актриса известна по сериалу «Даша Васильева — любительница частного сыска» и фильму «Мама, не горюй».