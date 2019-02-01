Вышел трейлер нового «Форсажа»
В сети появился дебютный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Видеоролик опубликован на YouTube-канале «Fast & Furious».
Режиссером картины выступил Дэвид Лейтч. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем, антагониста сыграл Идрис Эльба.
Сюжет фильма будет построен на отношениях спецагента Люка Хоббса и преступника Декарда Шоу.
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Премьера фильма запланирована на 1 августа 2019 года.
Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон поделился первым кадром со съемок фильма «Хоббс и Шоу».