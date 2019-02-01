Книги Довлатова не пускают на Украину

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Госкомтелерадио Украины в пятницу пополнило список российских изданий, которые нельзя продавать на территории страны, сообщает ТАСС.

В частности, запрет на ввоз коснулся неназванного собрания сочинений Сергея Довлатова из-за упоминания в предисловии книги российского актера Сергея Безрукова, в свою очередь, внесенного в «черный список» деятелей искусства, угрожающих безопасности Украины. Предисловие упрекнули в пропаганде «имперской идеологии и ее апологетов».

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Также в стоп-лист попали книги Никиты Непряхина «Убеждай и Побеждай», Евгения Торчинова «Путь запредельного», Андрея Шарого «Балканы: окраины империй», детская учебная литература с советской и российской символикой.

Ранее сообщалось, что Украине увеличили штраф за продажу книг из России.