Умерла Луиза Мориц

Американская актриса Луиза Мориц умерла в хосписе в возрасте 72 лет в США, пишет USA Today.

По словам представителя актрисы Эдварда Лоцца, Мориц скончалась 4 января в Лос-Анджелесе из-за остановки сердца. Незадолго до смерти она упала и получила травму.

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«Сотни ее ролей на телевидении и в кино навсегда сохранят память о ней в сердцах поклонников», — сказал Лоцц.

Мориц родилась в Гаване, но через 15 лет покинула Кубу. Актриса получила широкую известность благодаря роли проститутки Роуз в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, где также сыграл Джек Николсон.