Обвиняемый в краже картины Куинджи хотел сам вернуть ее музею

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Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чеприков заявил, что намеревался сам вернуть ее музею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

Уточняется, что она посетила мужчину в изоляторе временного содержания.

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«Он заявил, что хотел вернуть эту работу и что после того, как снял ее со стены и унес с собой, он ничего плохого с ней не делал, так как понимал, что это большая ценность»,— рассказала Меркачева.

По ее словам, украсть картину ему «подсказало сердце».

Меркачева добавила, что злоумышленник пришел на выставку ради другой картины — «Христос в Гефсиманском саду». Однако после внимательного осмотра он решил взять себе «Ай-Петри. Крым».

Ранее сообщалось, что похититель картины Куинджи не согласился с арестом.