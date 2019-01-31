Умерла звезда фильма «Операция «Ы»

Актриса театра и кино Валентина Березуцкая скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, актриса умерла от остановки сердца.

Как отмечается, Березуцкой стало плохо в своей квартире, врачи не смогли спасти актрису.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское. За свою карьеру она снялась во множестве фильмов. Березуцкая, в частности, сыграла в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «ДМБ», «Антикиллер» и «Дневной дозор».