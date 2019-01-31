Обвиненный в педофилии Брайан Сингер заработает на «Богемской рапсодии» $40 миллионов

Несмотря на то, что режиссер Брайан Сингер был уволен в середине производства музыкального фильма «Богемская рапсодия», он получит десятки миллионов долларов за работу над ним. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В издании напомнили, что Сингер был уволен за две недели до окончания съемок «Богемской рапсодии», а также числится в титрах к фильму в качестве одного из создателей.

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Источники журнала рассказали, что Сингер получит более $40 млн за «Богемскую рапсодию» в том числе из-за хорошо составленного контракта.

Сообщения о том, что Сингер изнасиловал 17-летнего подростка появились в 2017 году.