«Не лишайте меня права на свободу слова»: Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

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Телеведущий и пародист Максим Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой после того, как она раскритиковала артиста за пародию. Обращение Галкин выложил в своем инстаграме.

Ранее Ахеджакова заявляла, что устала от пародий Галкина. В частности, она говорила, что артист «не имеет права» использовать ее образ в своих выступлениях.

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«Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения», — ответил Галкин на претензии актрисы.

Он подчеркнул, что сама Ахеджакова «много лет» борется за свободу слова и самовыражения. По его словам, Ахеджакова благодаря своей узнаваемой манере является таким же достойным объектом для пародии, как и российский президент Владимир Путин.

Галкин заключил, что своим выступлением хотел «порадовать» актрису и ее коллег.