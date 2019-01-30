«Пытались скормить американца свиньям»: Тесак рассказал о съемках в «Дау»

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Приговоренный к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима националист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, рассказал о съемках в фильме Ильи Хржановского «Дау».

Как рассказал Тесак, Хржановский сам позвал его в свой масштабный проект, и съемки оставили у него позитивные воспоминания. «Я три недели жил в 1968-м году, настолько полно была передана атмосфера. У нас (с режиссером. — ред.) было отличное взаимопонимание», — поделился Марцинкевич в беседе с каналом «360».

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Марцинкевич подтвердил, что участвовавших в съемках записывали на аудио в режиме реалити: от походов в туалет до сексуального досуга. Другим актерам Хржановский сказал, что Тесак и его друзья — убийцы. «Он рассказал им, что мы до того отмороженные и на нас столько нераскрытых убийств, что для обеспечения безопасности на каждого из членов моей «группы комсомольцев» на съемочной площадке находился переодетый в форму МГБ беркутовец», — делится заключенный.

Рассказал Марцинкевич и о драке с художником Эндрю Ондрежаком, игравшем в «Дау» психолога. По словам Тесака, американца «пытались в шутку скормить свиньям», однако юмора тот не оценил.

Ранее Бабушкинский суд Москвы вынес приговор националисту Максиму Марцинкевичу по делу о нападениях под предлогом борьбы с торговлей наркотиками.

Производство фильма-долгостроя «Дау» о жизни лауреата Нобелевской премии, ученого Льва Ландау, Илья Хржановский завершил в прошлом году. Премьера картины проходит с 24 января по 17 февраля в парижских музеях.