Известна судьба директора Третьяковской галереи после кражи картины

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после произошедшей кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что эту информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией. При этом похищение картины стало вторым инцидентом, который привлек к себе внимание общественности. Первый связан с повреждением одним из посетителей картины Ильи Репина »Иван Грозный и его сын Иван».

Ранее сообщалось, что похищенную картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» передадут Государственному Русскому музею.