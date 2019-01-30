Назван состав жюри Берлинского кинофестиваля
Берлинский международный кинофестиваль объявил состав жюри главного конкурса, сообщает «Российская газета».
Президентом жюри стала французская актриса Жюльетт Бинош.
Вместе с ней в жюри вошли кинокритик Джастин Чан, немецкая актриса Сандра Хюллер, главный куратор киносекции нью-йоркского Музея современного искусства Раджендра Рой.
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Также в жюри присутствуют актер Шекспировского королевского театра Труди Стайлер и чилийский режиссер Себастиан Лелио.
Ранее сообщалось, что на Берлинале-2019 поедут два российских фильма.