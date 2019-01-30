Родные Антона Ельчина выпустят фильм о подробностях его жизни

Родные актера Антона Ельчина завершили работу над фильмом о его жизни, сообщает Associated Press.

Фильм «Love, Antosha», созданный в память о погибшем актере, содержит воспоминания его коллег, а также подробности жизни Ельчина.

Воспоминаниями о коллеге делятся Крис Пайн, Дженнифер Лоуренс, Джоди Фостер и Кристен Стюарт. В частности, Стюарт упомянула, что актер «разбил ей сердце» во время совместных съемок.

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Кроме того, в картине говорится о заболевании Ельчина, которое тот скрывал.

Ельчин, известный по ролям в фильмах «Альфа Дог» и «Звездный путь», погиб в возрасте 27 лет. Его придавил собственный автомобиль.