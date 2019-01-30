Похищенную картину Куинджи передадут другому музею

Похищенную картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» передадут Государственному Русскому музею, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова.

Церемония состоится при участии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и директора Русского музея Владимира Гусева.

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Ранее состояние украденной из Третьяковской галереи картины Куинджи оценили семеро экспертов.

Мужчина по имени Денис Чуприков обвиняется в том, что похитил картину с временной выставки 27 января.