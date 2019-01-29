Режиссер скандального фильма о Майкле Джексоне ответил на обвинения его семьи

Режиссер документального фильма «Покидая Неверлэнд» о Майкле Джексоне Дэн Рид отреагировал на заявление семьи музыкального исполнителя в связи с выходом картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В картине речь идет о якобы совращении малолетних, в котором участвовал певец. По словам режиссера, у родственников Джексона есть «ценный актив», который стоит защищать: они получают деньги за исполнение каждой его песни. Рид подчеркнул, что лента является документальным фильмом, в котором показана «сложная история».

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«Сам фильм рассказывает о сексуальном насилии, о том, как происходит сексуальное насилие, а затем о том, какие последствия это имеет для дальнейшей жизни», — сказал Рид.

Он добавил, что его фильм не об исполнителе, действия которого в картине никак не комментируются. В картине показаны две семьи, частью жизни которых стал Джексон.

Ранее члены семьи американского певца Майкла Джексона отреагировали на выход документального фильма, в котором исполнителя обвинили в совращении малолетних.