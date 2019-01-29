Семья отреагировала на обвинения Майкла Джексона в педофилии

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Члены семьи американского певца Майкла Джексона отреагировали на выход документального фильма, в котором исполнителя обвинили в совращении малолетних. Текст заявления опубликовал The Variaty.

Согласно заявлению родственников, не было представлено никаких вещественных доказательств сделанных в фильме заявлений.

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«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что СМИ решили поверить недостоверной информации, а Джексон не может защитить себя и ответить на выдвинутые против него обвинения.

Ранее сообщалось, что Майкла Джексона обвинил в домогательствах еще один мужчина.