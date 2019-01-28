МВД: похитителя картины Куинджи поймали
В МВД проинформировали о задержании похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает ТАСС.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, 31-летний подозреваемый в похищении полотна был задержан в подмосковном поселке Заречье.
Реклама
«Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе», — сказала Волк.
Она добавила, что картину там обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что похитители картины Куинджи демонстративно не скрывали лиц.