МВД: похитителя картины Куинджи поймали

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В МВД проинформировали о задержании похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, 31-летний подозреваемый в похищении полотна был задержан в подмосковном поселке Заречье.

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«Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе», — сказала Волк.

Она добавила, что картину там обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что похитители картины Куинджи демонстративно не скрывали лиц.