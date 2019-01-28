Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник «Вежливым людям». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, мужчину удалось задержать. После этого был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в связи с произошедшим уголовного дела.

Ранее экспертная комиссия министерства культуры Украины одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна.