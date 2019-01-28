Дочь Глаголевой и Нахапетова раскритиковала программу Первого канала

Анна Нахапетова, дочь российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой, высказалась по поводу участия в телепрограмме на Первом канале. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, первоначально программа должна была быть посвящена 75-летию ее отца кинорежиссера Родиона Нахапетова, поэтому он приехал. Однако оказалось, что тему изменили.

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«…опять мы вернулись к событиям тридцатилетней давности. Пришлось держать оборону», — написала Нахапетова.

Ранее экс-супруг покойной Глаголевой оправдался за «побег» в США.