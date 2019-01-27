Deadline рассказал о ребуте «Джея и Молчаливого Боба»

Saban Films права на дистрибуцию перезапуска комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Кевин Смит и Джейсон Мьюз решили вернутся к своим ролям для создания новой картины.

Как отмечается, актеры опубликовали фото в образе Джея и Молчаливого Боба.

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При этом Смит и Мьюз также записали благодарственный ролик для компании Legion M, которая финансирует проект.

Ранее сообщалось, что Джей и Молчаливый Боб из фильмов переселятся в виртуальный сериал.