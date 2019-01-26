«Совсем очумели»: Собчак о скандале на НТВ после драки Виторгана

Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о скандале на телеканале НТВ, в результате которого она покинула студию до начала съемок.

По словам Собчак, телеканал пригласил ее на интервью по вопросу Украины, однако в студии оказалось, что сюжет намерены делать про драку между ее мужем Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым.

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«Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку», — написала она.

Собчак пояснила, что после этого она развернулась и ушла, а также возмутилась профнепригодностью журналистов.

Ранее сообщалось, что Виторган якобы устроил ссору с Богомоловым в одной из столичных кофеен и пригласил его поговорить на улице. Затем режиссер вернулся в помещение с разбитым носом.