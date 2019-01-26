Собчак устроила скандал на записи сюжета НТВ о драке Виторгана и Богомолова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/12142783/69696-pic905-895x505-94028.jpg">

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок. Об этом говорится в сообщении на сайте НТВ.

Как отмечается, Собчак в программе должна была дать свой комментарий по поводу драки между ее мужем Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым. Подробностей о «скандальном» поведении телеведущей НТВ не привел.

Реклама

Ранее сообщалось, что Виторган якобы устроил ссору с Богомоловым в одной из столичных кофеен и пригласил его поговорить на улице. Затем режиссер вернулся в помещение с разбитым носом.

По некоторым данным, причиной конфликта стали слухи о романе между Богомоловым и Собчак.