Стали известны подробности о фильме по сериалу «Во все тяжкие»

Стал известен примерный актерский состав полнометражного сиквела к сериалу «Во все тяжкие». Об этом сообщает портал Revenge of the Fans.

Как отмечается, в фильме примет участие актер Брайан Крэнстон, сыгравший главного персонажа Уолтера Уайта. В картине также будут задействованы Джонатан Бэнкс (Майк), Джесси Племонс (Тодд), Чарльз Бейкер (Тощий Пит) и другие исполнители.

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По данным издания, фильм будет носить название «Greenbrier».

Ранее сообщалось, что Брайан Крэнстон прокомментировал свое возвращение в «Во все тяжкие».