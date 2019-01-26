Кристофер Нолан выпустит новый фильм
Известный британский и американский режиссер Кристофер Нолан работает над новым фильмом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, его релиз состоится 17 июля 2020 года.
Информации о сюжете картины на данный момент нет, пока он держится в тайне.
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В издании отметили, что дата выхода фильма несет в себе определенную закономерность: последние четыре фильма Нолана вышли именно в июле.
Ранее сообщалось, что британский актер и обладатель двух премий «Оскар» Майкл Кейн раскрыл секрет фильма «Начало».