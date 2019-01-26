Умер Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечается, эту информацию подтвердил его пресс-секретарь.

Легран трижды получал «Оскар» за лучшую композицию. Также он является пятикратным обладателем премии «Грэмми» и лауреатом «Золотого Глобуса».

Он написал музыку ко многим известным картинам, в частности, к фильму «Шербурские зонтики». Также композитор работал с такими прославленными исполнителями, как Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра и Барбара Стрэйзанд.