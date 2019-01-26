«Война Анны» стала лучшим фильмом года

Картина «Война Анны» Алексея Федорченко получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм», сообщает ТАСС.

Алексей Федорченко удостоился награды за лучшую режиссуру. Он также поздравил команду, участвовавшую в съемках.

Согласно сюжету картины, вся семья главной героини в 1941 году погибает во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны. Сама она чудом остается в живых: мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Главную роль исполнила Марта Козлова.