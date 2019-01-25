Арья Старк рассказала об окончании «Игры престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк в сериале «Игра престолов», поделилась впечатлениями об окончании сериала, сообщает Sky News.

«Я не думаю, что кто-то будет удовлетворен [концом сериала]. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы это закончилось, но я действительно горжусь этим финальным сезоном», — сказала Уильямс.

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При этом 21-летняя Уильямс, выросшая в роли Арьи Старк, рассказала, что для нее «это подходящее время» для окончания сериала.

Она добавила, что надеется быть приглашенной на любую вечеринку, организованную коллегой по фильму Китом Харингтоном.

Ранее сообщалось, что Кит Харингтон, исполнивший в сериале роль Джона Сноу, рассматривает возможность устроить вечеринку в честь выхода последнего сезона сериала.