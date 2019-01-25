В НАТО за один срок: Зеленский рассказал о своей президентской программе

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Украинский артист и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский рассказал о своих планах на президентство.

По словам Зеленского, он хочет провести в стране референдум о вступлении в НАТО. «Движение Украины в НАТО и других объединений по безопасности — залог нашей безопасности, в которую я верю, и которое должно получить подтверждение через всеукраинский референдум», — цитирует РИА «Новости» предвыборную программу шоумена.

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Владимир Зеленский также хочет «вернуть доверие к правоохранительным органам» и не задерживаться во власти. «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану», — говорит артист. По законам Украины, избираться в президенты можно дважды на пятилетний срок.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подал документы в Центризбирком Украины, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Всего украинский ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов, среди которых, согласно рейтингам, пока лидирует Юлия Тимошенко.