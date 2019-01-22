Французский писатель доказал принадлежность Крыма России

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Французский писатель и журналист Патрик Бессон объяснил, почему Крымский полуостров принадлежит России. Об этом он написал в своей статье для Le Point.

Автор доказывает свою точку зрения на историческом материале. Так, Бессон подчеркивает, что Украина не имеет отношения к Крымской войне 1853-1856 годов.

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«В учебниках истории нет никакого упоминания об Украине, когда речь идет о Крымской войне!» — отмечает Бессон.

Он добавил, что в той войне украинская армия Севастополь не защищала, поскольку ее в принципе не существовало.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN назвал Симферополь российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.