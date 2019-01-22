Мединский пригрозил штрафом и уголовным делом создателям фильма о Яшине

Министр культуры России Владимир Мединский пригрозил штрафом и уголовным делом компании «КремлинФильмз», занимающейся съемками фильма о вратаре Льве Яшине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фильм Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил господдержку. Картину должны были сдать в октябре 2018 года, однако производство фильма задержалось, первая копия должна быть отправлена в Минкульт в мае.

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«Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела», — заявил Мединский.

Ранее сообщалось, что постановку мюзикла о Льве Яшине отложили.