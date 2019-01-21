Эдгар Райт задумал новый фильм

Британский режиссер Эдгар Райт рассказал о задумке нового фильма. Об этом сообщает Empire Online.

Режиссер «Зомби по имени Шон» и «Скотта Пилигрима против всех» рассказал, что действие его новой картины будет происходить в Лондоне, а главным действующим лицом будет женщина.

Реклама

Райт также отметил, что его новый фильм будет психологическим триллером с элементами хоррора. Отмечается, что картина будет отсылать к «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращению» Романа Полански.

Ранее сообщалось, что Disney снимет римейк «Горбуна из Нотр-Дама».