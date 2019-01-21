«Стекло» захватило российский прокат
Триллер М. Найта Шьямалана «Стекло» стал лидером российского проката в дебютный уикэнд, передает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.
В свои первые выходные «Стекло» собрало 348,7 млн руб. От него отстает отечественная военная драма «Т-34», в третьи прокатные выходные собравшая 177,3 млн руб.
На третьем месте — новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с 46,2 млн руб., держащаяся в топе бокс-офиса уже пятый уикэнд подряд.